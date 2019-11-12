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Мария Горбань и Сергей Глушко вместе отправились на гастроли – звезда "Кухни" и танцор играют в одном спектакле. В поездке знаменитости, похоже, успели подружиться и теперь развлекаются вместе.
В Инстаграм актриса разместила несколько роликов с коллегой. Сначала Тарзан начал высовывать язык перед Марией Горбань, а после устроил стриптиз в автобусе. Глушко начал стягивать с себя одежду, а в конце нагнулся и обнажил ягодицы в стрингах под смех красотки.
"Спелый и сочный, как помидорка", – рассказывает Горбань про Тарзана.
Тело Марии Горбань Сергей Глушко рассмотреть смог на сцене – в спектакле актрисе приходится раздеваться до нижнего белья.
Пока Тарзан развлекается на гастролях вместе с молодой актрисой, Наташа Королева засветила большие ягодки в видео.
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