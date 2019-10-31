У участницы телепроекта не нашли пупок

Саша Черно не стесняется своих пышных форм и открыто говорит на тему веса. В своем новом посте в Instagram участница "Дома-2" порассуждала о вреде таблеток для похудения, а также поделилась своей фотографией в нижнем белье.

В комментариях пост Черно восприняли неоднозначно. Лишь немногие поддержали девушку в ее борьбе с проблемами гормонального фона, из-за чего ей тяжело похудеть, остальные же раскритиковали фото за излишнюю откровенность и осудили фигуру участницы телепроекта:

"Для чего ты позоришь себя?", "А где пупок", "Сашенька,у тебя красивое дельфинье тело. Не стесняйся его", "Ну куда это пузо выставляют больше экрана", "Даже если бы Саша рекламировала таблетки для похудения, их бы никто не купил", "Лучше бы мои глаза увидели сварку".

Ранее Саша Черно поделилась своими переживаниями с подписчиками из-за набора лишнего веса. Девушка призналась, что в последнее время ей стало тяжело даже ходить.