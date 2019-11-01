"Такая аппетитная": Водонаева показала клубничку у бассейна

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Телеведущая Алена Водонаева порадовала своих поклонников по-настоящему аппетитными фотографиями. На снимках звезда "Дома-2" предстала в розовом платье с экстремальным декольте, обнажив пышную грудь. В руках у артистки – торт в тон наряду, усыпанный клубникой.
Подписчики Алены в Instagram засыпали ее комплиментами:
"До чего ж хороша", "Алёна такая аппетитная, вкусняшка", "Сочная", "Алёна – кексик", "Зефирка ты".
Однако не обошлось и без негативных комментариев. Один из подписчиков упрекнул телеведущую в том, что она чересчур отредактировала снимки:
"Да поменяйте вы уже фотошопера, ей богу, зачем так позориться? Сиси неестественно обрезал по длине, ну видно же, что они висят намного глубже, чем есть на фото. С рукой, что справа, что творится? Почему такая толстая в середине?".
Напомним, что Водонаеву уже критиковали за неумелое использование фотошопа. Недавно звезда опубликовала фото, на котором подписчики заметили у нее третью ногу.
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