"Такая аппетитная": Водонаева показала клубничку у бассейна

Звезда "Дома-2" обнажила роскошную грудь

Телеведущая Алена Водонаева порадовала своих поклонников по-настоящему аппетитными фотографиями. На снимках звезда "Дома-2" предстала в розовом платье с экстремальным декольте, обнажив пышную грудь. В руках у артистки – торт в тон наряду, усыпанный клубникой.

Подписчики Алены в Instagram засыпали ее комплиментами:

"До чего ж хороша", "Алёна такая аппетитная, вкусняшка", "Сочная", "Алёна – кексик", "Зефирка ты".

Однако не обошлось и без негативных комментариев. Один из подписчиков упрекнул телеведущую в том, что она чересчур отредактировала снимки:

"Да поменяйте вы уже фотошопера, ей богу, зачем так позориться? Сиси неестественно обрезал по длине, ну видно же, что они висят намного глубже, чем есть на фото. С рукой, что справа, что творится? Почему такая толстая в середине?".

Напомним, что Водонаеву уже критиковали за неумелое использование фотошопа. Недавно звезда опубликовала фото, на котором подписчики заметили у нее третью ногу.