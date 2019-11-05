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Звезда "Дома-2" в микрошортах завела народ

Звезда
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Бывшая участница телешоу оголила бедра и разоткровенничалась с поклонниками

Дарья Пынзарь опубликовала в соцсети новое фото. На нем она позирует в проеме стены. На красотке блузка с вырезом на груди, завязанная на животе, и короткие алые шортики. Девушка подняла ноги, согнув их в коленях и открыв пышные бедра. Под кадром она ответила на один из "каверзных" вопросов – нравится ли ей собственное имя. Ее внешность и слова вызвали бурную реакцию подписчиков.

Звезда "Дома-2" сообщила, что, так как в детстве ее "часто пытались дразнить Дашкой-какашкой", она "приучилась себя защищать не только морально, но и физически. Тогда ей не нравилось ее имя, но сейчас она поняла, что благодаря ему стала бойцом, живет, как ей хочется, и делает так же.

Пользователи Сети охотно включились в беседу. Одни заявили, что довольны своим именем, другие жаловались на пережитые из-за него дразнилки, третьи восхищались внешностью звезды "Дома-2": "Хороший вопрос, простой, но жизненный", "Даша, какая Вы красавица!.. Настоящая русская красота", "Какая же ты прикольная и хорошая!".  

Кое-кому не понравилась тема, которую затронула бывшая участница телешоу. "Даша обрезала больной ноготь", "Вы считаете, это самый интересный вопрос", "Вообще не интересный вопрос... пресный", – высказались такие, давая понять, как воспринимают откровение девушки.

Ранее Дарья Пынзарь продемонстрировала сексуальный танец в спальне, в купальнике спряталась за клубничкой и почти голая показала игры на пляже.

Полина ДОРОЖКИНА
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