Молодая мама показала изгиб бедра крупным планом

Бывшая участница "Дома-2" Дарья Пынзарь решила поиграть со своими поклонниками в увлекательную игру.

На своей страничке в Instagram Даша написала 10 фактов из своей биографии и предложила подписчикам угадать, что из этого правда, а что – ложь. Удивительно, но комментаторы бросились гадать, соврала ли их любимица или честно поделилась секретной информацией.

Никто не обратил внимания на мини-купальник Пынзарь, гармонирующий по цвету с сосновой хвоей. А ведь звезда присела на дереве в самом выгодном ракурсе: крошечные лоскутки едва прикрывали прекрасно сделанную грудь звезды, а трусики-бикини на завязочках позволили во всех деталях разглядеть крутые бедра.

Лишь одна поклонница спросила:



"Дарья, вам не трут такие босоножки?"

Да еще парочка комментаторов отметилась дежурными комплиментами:



"Даша ты прям красотка! как всегда", "Вы просто космос".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.