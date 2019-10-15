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Бывшая участница "Дома-2" Дарья Пынзарь решила поиграть со своими поклонниками в увлекательную игру.
На своей страничке в Instagram Даша написала 10 фактов из своей биографии и предложила подписчикам угадать, что из этого правда, а что – ложь. Удивительно, но комментаторы бросились гадать, соврала ли их любимица или честно поделилась секретной информацией.
Никто не обратил внимания на мини-купальник Пынзарь, гармонирующий по цвету с сосновой хвоей. А ведь звезда присела на дереве в самом выгодном ракурсе: крошечные лоскутки едва прикрывали прекрасно сделанную грудь звезды, а трусики-бикини на завязочках позволили во всех деталях разглядеть крутые бедра.
Лишь одна поклонница спросила:
"Дарья, вам не трут такие босоножки?"
Да еще парочка комментаторов отметилась дежурными комплиментами:
"Даша ты прям красотка! как всегда", "Вы просто космос".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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