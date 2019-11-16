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Звезда "Дома-2" на коленях оголила ягодицы

Звезда "Дома-2" на коленях оголила ягодицы
Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Девушка похвасталась формами в купальнике

Экс-участница "Дома-2" Мария Кохно опубликовала в Инстаграм свежее фото, на котором стоит в черном купальнике и в босоножках на высоком каблуке на коленях перед белым кубом. Поклонники девушки пришли в полный восторг от такого горячего кадра.

"Каждый день с самого утра и до поздней ночи я мужик! Если бы вы только знали как я устала. Съемки, выступления, интервью, фотосессии-не жизнь, а малина(скажете вы). Но поверьте, это совсем не так!" – пожаловалась бывшая участница телестройки, рассказав, что сама зарабатывает себе на жизнь.

Фанаты поддержали Кохно, отметив, что она "трудяга" и "умница". Однако многих подписчиков Марии больше заинтересовал ее внешний вид.

"Красотка", "Женственная и неповторимая", "И пусть весь Мир подождёт ...грация!" – восхитились поклонники.

Ранее интернет-пользователи не могли оторваться от эротичных движений Кохно без нижнего белья.  

Полина ИВАНОВА

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