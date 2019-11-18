Звезду "Дома-2" разнесли за пошлость

Ольга Бузова построила трех мужчин в шеренгу, встала между ними и, взяв двоих за руки, показала движения танца. Напевая слова одной из своих песен, она взмахнула рукой и засунула ее между ног, что смутило приятелей. Один из них сказал, что не сможет это повторить, так как боится пораниться.

"Любовь это – всегда после спектакля учить слова моей новой песни и движения... Отыграли в Минске..." – сообщила звезда "Дома-2" под роликом. Затем, отметив, что парни у нее лучшие, и поблагодарив зрителей за "овации, цветы, смех", попросила тех, кто был там, поделиться впечатлениями.

Мнения подписчиков в соцсети разошлись. Многие ругали певицу за распущенность, отметив недостатки во внешности и дурные пристрастия: "Это смешно, что ли? Руку между ног засунула, и радуется...", "Ей что скажут, то она и творит под градусом","Ей лифчик не нужен, там соски одни. Глупая она как пробка, вот и сует руки куда не следует", "Вроде взрослая женщина, а на сцену без лифчика? Да еще и столько мужчин рядом... как-то неприлично... плюс до кучи нелепые пошлые движения", "Фрик, что тут поделаешь, это уже не лечится", "Как в дурдоме побывал на этом видео", "И с этой рукой... да в трусы бы еще засунула ее... должны быть какие-то рамки приличия", "Никак не могу понять, зачем рука между ног".

Фанаты, напротив, остались довольны. "Красотка", "Ольчик – цветочек! Смешные и классные все! Удачи вам! Олюшка счастья тебе!!!", "Самая лучшая", "Кайф", "Огонь", "Ты просто чудо", "Самая лучшая", – хвалили они артистку и ее товарищей.

Ранее Ольга Бузова поскакала без нижнего белья на улице и показалась после оргии.