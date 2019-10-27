Ночь в гей-клубе выдалась жаркой

Бурный вечер начался выступлением на концерте, посвященном дню рождения канала Муз-ТВ, где звезда "Дома-2" пела без штанов и в лаковых сапогах. Продолжился он в знаменитом столичном заведении "Центральная станция", где Бузова в короне упала со сцены прямо в толпу, передает "Пятый канал".

Пение Ольги, судя по всему, так разгорячило зрителей, что они устроили настоящую ночь любви.

Мужчины "так завелись от королевы, что сразу после ее выступления устремились по темным уголкам клуба, где началась массовая оргия", – пишут "Дни.ру".

Сама же королева танцпола рассказала о своих впечатлениях матом.

"Сегодня в ЦС был ***** (разгром. – Прим. ред.)", – написала она в своем Instagram ранним утром.

А уже несколько часов спустя Бузова выложила фото, где она нежится в джакузи на Бали.

"План Б наконец-то на острове Бали Сегодня у меня для ребят будет первое испытание, первое свидание, и первые сюрпризы", - пообещала певица.

Ранее "Утро" писало, как полуголая Бузова отрывается на гастролях.