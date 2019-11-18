Участник телешоу разочаровал публику, как и его избранница

Иосиф Оганесян выложил в соцсети видео, которым, наверное, хотел рассмешить поклонников. Однако юмор не поняли, и звезду "Дома-.2 разнесли в пух и прах. Досталось и участнице ролика – Саше Черно.

На записи голый молодой человек изгибается в ванне, трогает штору и подносит душ к лицу, как микрофон. Затем в помещение входит другая учатница телестройки – Саша Черно. "Я не знал, что любовь может быть...", – напевает молодой человек слова одного из хитов Филиппа Киркорова. Девушка, посмотрев в его сторону, поворачиваеется к камере и крутит пальцем у виска. А в следующем эпизоде парень, дергаясь под ритмичную музыку, чистит зубы и делает вид, что бреется.

Мало кому из подписчиков понравилось увиденное. Большинство из них возмущались и ругали молодого человека, не выбирая выражений: "У Ёси крыша поехала", "Ужас какой... ну видно же, что ОНО не по женщинам", "Вот чучело", "Дурак", "Боже, идиот, ничего не умеет нормально делать... Клоун", "Иосифу только в туалете и петь... ни голоса ни слуха...", "Совсем кукушка едет".

Едко высмеяли и его возлюбленную. "А это что за слон вошел в ванную комнату? Это его мать?", "Как-то боязно за Йосика стало.. . вдруг эта самка йети его сожрала бы.. .", "Посмотри на себя, Саша. В дверь скоро не влезешь", – издевались злопыхатели.

Ранее стало известно, что ночь любви с Сашей Черно закончилась для Иосифа Оганесяна царапиной и синяком на мужском достоинстве, а саму девушку обругали за фото в лифчике и трусах.