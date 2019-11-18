Экс-солистка "Блестящих" похвасталась упругой грудью

Ведущая "Дома – 2" Ольга Орлова сразила своих поклонников блестящим во всех смыслах этого слова снимком. Бывшая солистка одноименной группы выложила фото в серебристом платье, которое еле держится на ее упругой груди.

"Иногда нам не хватает лишь капли смелости, а ведь она может изменить всю нашу жизнь", – подписала публикацию девушка.

"На старости лет крышу сносит", – завистливо отметил кто-то из подписчиков.



"Третий размер, то что надо", – предположил другой.

Впрочем, остальные комментаторы также старались превзойти друг друга в комплиментах "красавице" и "богине" (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Зачем вы такая красивая?", "Какая шикарная", "Ооооо какая Вы прекрасно восхитительная", "Какой красивое и эффектное платье и сам образ", "Какая ты секси! Оля сколько скажи за встречу", "Вам точно хватает смелости, с таким то фото. Вы шикарны", "Вау! Вы сногсшибательная", "Подмышки идеальные, не только грудь!", "Срочно, это фото на обложку журнала!", – отреагировали очарованные образом знаменитости фанаты.