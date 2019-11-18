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"На старости лет крышу сносит": ведущую "Дома - 2" пристыдили за смелое декольте

"На старости лет крышу сносит": ведущую "Дома - 2" пристыдили за смелое декольте
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/
Экс-солистка "Блестящих" похвасталась упругой грудью

Ведущая "Дома – 2" Ольга Орлова сразила своих поклонников блестящим во всех смыслах этого слова снимком. Бывшая солистка одноименной группы выложила фото в серебристом платье, которое еле держится на ее упругой груди. 

"Иногда нам не хватает лишь капли смелости, а ведь она может изменить всю нашу жизнь", – подписала публикацию девушка. 

"На старости лет крышу сносит", – завистливо отметил кто-то из подписчиков.   

"Третий размер, то что надо", – предположил другой. 

Впрочем, остальные комментаторы также старались превзойти друг друга в комплиментах "красавице" и "богине" (орфография и пунктуация авторов оригинальны).

"Зачем вы такая красивая?", "Какая шикарная", "Ооооо какая Вы прекрасно восхитительная", "Какой красивое и эффектное платье и сам образ", "Какая ты секси! Оля сколько скажи за встречу", "Вам точно хватает смелости, с таким то фото. Вы шикарны", "Вау! Вы сногсшибательная", "Подмышки идеальные, не только грудь!", "Срочно, это фото на обложку журнала!", – отреагировали очарованные образом знаменитости фанаты.

Ксения АНДРЕЕВА

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