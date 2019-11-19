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"Придется резать": пышная звезда "Дома-2" умирает от боли

"Придется резать": пышная звезда "Дома-2" умирает от боли
Саша Черно. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Участница шоу не может спать по ночам

Отдых Александры Черно омрачила болезнь. Как рассказала звезда "Дома-2", она страдает от острого отита. Из-за сильных болей девушка не может спать, постоянно плачет, при этом лекарства ей совсем не помогают.

По словам Черно, боли распространилась уже на шею и лицо, а ее врач сказал, что возможно ей потребуется операция.

"Не спали всю ночь, просыпаясь каждые 20 минут. Я от боли, муж от моего плача. <…> Я сейчас просто сдохну… У меня жар, мне больно двигаться, эта боль распространяется еще больше", –

– пожаловалась Черно своим подписчикам в Инстаграм.

В комментариях звезде телешоу посоветовали надевать шапку, а также в очередной раз раскритиковали девушку за лишний вес.

Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official

Александра Черно стала участницей "Дома-2" в 2017 году, тогда она весила 130 кг. Лишний вес не помешал девушке построить несколько отношений и выйти замуж.  За время своего нахождения на телестройке Александра Черно не раз пыталась похудеть, чтобы в дальнейшем забеременеть, но пока ей так и не удалось избавиться от ненавистных килограммов.

Дарья ПЕТРОВА

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