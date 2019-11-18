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"Хочет леща": Малахов разошелся с женой после "полторашки"

"Хочет леща": Малахов разошелся с женой после "полторашки"
Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Ведущий программы "Прямой эфир" развлекся в магазине

Андрей Малахов показал, как готовится к вечеру с женой и друзьями. Телеведущего засняли в одном из пивных магазинов, когда он покупал "полторашку". Ситуация, похоже, развеселила знаменитость. Он начал комментировать все происходящее, а потом разошелся и начал в шутку угрожать жене рыбой.

"Наташа готовится встречать друзей, поэтому мы сейчас покупаем "полторашку". <...> А сейчас после покупки "полторашки" Наташа хочет, чтобы я дал ей леща", – говорит Малахов на камеру.

Видео, которое появилось в Инстаграм ведущего, снимала его жена Наталья. Влюбленные вместе уже 8 лет, а в 2017 году у пары родился сын.

Ранее Андрей Малахов рассказал, из-за чего у него испортились отношения с Примадонной. Как выяснилось, все дело в статье о доме Пугачевой, который якобы строится на Кипре. Материал появился на сайте интернет-издания, которым руководит Малахов.

Алла Пугачева и Максим Галкин обвинили Андрея Малахова в распространении неверных сведений, а после певица лично позвонила журналисту и накричала на него. 

Дарья ПЕТРОВА

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