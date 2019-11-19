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"Поизносилась": оголившуюся Бузову осмеяли за маленькую грудь

"Поизносилась": оголившуюся Бузову осмеяли за маленькую грудь
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Звезда "Дома-2" снялась в сексуальном купальнике с огромным вырезом

Ольга Бузова отправилась на Бали и, как водится, поделилась кадром оттуда. В кадре она прищурилась и улыбается, выходя из океана. На артистке надет купальник с низким – почти до талии – вырезом, из которого видна часть груди.

"Зажигай свое счастье у себя внутри. Никому, кроме тебя самой, это так не нужно", – призвала звезда "Дома-2" под фото. И продолжила: "Заботься о себе. Люби себя. Зажигай в себе все самое лучшее", после чего выразила желание, чтобы "все сегодня проснулись именно с таким настроением".     

Не всех подписчиков заинтересовали ее слова. Многие стали обсуждать то, как выглядит певица. Некоторых возмутил ее вид.

"Мда, не та, что раньше, поизносилась...", "Вопрос сисек еще не решен", "Доска, два соска", "Фу", – едко прокомментировали они. 

В ответ на слова одной из поклонниц "Любить себя – это главное. Но хорошего мужика все равно хочется ", артистка призналась: "Это да".

Фанаты привычно хвалили звезду. "Классная", "Зажигай Ольга... Счастья тебе! Ты лучший в мире мотиватор", "Изумительное фото", "Вы очень вдохновляете!", "Суперпост!.. Заряд позитива и уверенности на весь день", "Вау! Какое фото потрясающее!", "Сексуальная девушка", "Молодец! Настоящая", "Такая заечка", – прокомментировали они.

Ранее Ольгу Бузову распекли за пошлые движения и назвали пьяной.

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
+
Полина ДОРОЖКИНА

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