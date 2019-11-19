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"Смотреть страшно": как звезды "Дома-2" выглядят без фотошопа и макияжа

"Смотреть страшно": как звезды "Дома-2" выглядят без фотошопа и макияжа
Мария Кохно. Фото: instagram.com/marynova888
Естественная внешность красоток с телепроекта шокировала многих зрителей

За участниками "Дома-2" ежедневно следят миллионы людей. Зрители обсуждают не только личную жизнь героев и их поведение, но и их внешность. Не секрет, что многие участницы и участники, чтобы выглядеть идеально, обращаются к пластическим хирургам. Также девушки на проекте прибегают к помощи макияжа, а после свои снимки обрабатывают в фотошопе.

Поэтому кажется, что на экране участницы "Дома-2" выглядят идеально, а их естественные фото шокируют зрителей.

Мария Кохно – была одной из самых ярких участниц проекта. На фото в социальных сетях у девушки видны четкие скулы, пухлые губы и огромные глаза. Поклонники уверены, что в жизни Мария гораздо менее привлекательна.

"Кошмар", "Один фотошоп", "Все равно похожа на алкашку", "Вообще на себя не похожа", Вот это фоошоп преобразил", – пишут под фото блондинки.

После ухода с проекта за жизнью Екатерины Колисниченко продолжают следить более 700 тыс. человек. Перед ними она предстает с идеальной загорелой кожей, пухлыми губами и белоснежными зубами.

"Красавица", "Красотка", "Идеальное лицо", "Какие скулы", - восхищаются Екатериной в Сети.

Однако, увидев фото бывшей участницы без макияжа и фотошопа, зрители приходят в ужас. Губы участницы выглядят в несколько раз меньше, а кожа не так идеальна, как на фото с обработкой.

Достается от критиков не только участницам "Дома-2", но и ведущим. Сравнив фото Ольги Бузовой, поклонники пришли к выводу, что она пользуется фотошопом. На одном снимке грудь девушки выглядит гораздо меньше, а кожа на лице не такая ровная, как на второй фотографии.

Поклонники Бузовой защищают ее в комментариях. Они считают, что виной всему неудачный ракурс и неправильно выбранный купальник.

"У нее там вообще пусто", "Ракурс неудачный", "Просто белье такое, без пуш-апа", "Живите своей жизнью, завидуйте молча", – написали в Инстаграм.

На фото в Инстаграм Алиана Устиненко выглядит очень привлекательно. Поклонники вряд ли могли догадаться, что под слоем макияжа и обработкой в фотошопе скрываются серьезные проблемы с кожей.

"Чучело", "Обезьяна", "Страшно смотреть", "Как плохо выглядит", "Два разных человека", "Не засну", – раскритиковали снимок Устиненко.

Ранее "Утро" рассказывало о звезде "Дома-2", которая умирает от боли. 

Дарья ПЕТРОВА

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