Раздетую звезду "Дома-2" сняли в центре Питера

Жители культурной столицы имели удовольствие полюбоваться голыми ягодицами певицы.

Ольга Бузова, закрывшая недавно свой аккаунт в Instagram, видимо, чтобы оградить себя от нападок, поделилась с преданными поклонниками весьма неожиданным фото. На фоне резкого похолодания красотка снялась на улице в одних трусах и майке. Пикантная фотосессия проходила в центре Петербурга под покровом ночи.

Пользователи ужаснулись: на улице такой холод, а Бузову выгнали сниматься в одном белье. Другие жалости не испытывали и подкололи артистку за очередной выход в трусах (орфография и пунктуация сохранены).

"Не понял. Ты голая в центре? Ты где?" "Чо опять в трусах" "Волшебный Питер и Бузова в трусах" "Время 4 часа ночи) спать не пора?)" "На съёме" "Ты не замёрзла? На улице мороз, а ты раздетая! Заболеешь!"

– написали они.

Ранее Бузову осмеяли за фотошоп, отметив, что у нее на фото "потекла" нога.