Экс-участница проекта легла под нож хирурга

Елизавета Триандафилиди в последнее время все чаще демонстрирует свои ягодицы. Красотка снимается сзади в крошечных трусах, а иногда и без них. Все дело в том, что недавно девушка сделала пластическую операцию по увеличению ягодиц, теперь экс-участница "Дома-2" во всю хвастается пышными формами.

На одном из последних снимков звезда телешоу снялась без белья в наряде из сетки. Чтобы добиться округлого зада, пластические хирурги перекачали Триандафалиди жир в "пятую точку". Звезда телестройки получившимся результатом довольна на 100%.

"Идея с увеличением пятой точки у девушки появилась давно. Сначала она хотела сама добиться желаемого результата, но сегодня сообщила, что ее мечту исполнил пластический хирург!" – цитирует ее слова журнал "Дом-2".

Поклонники от новых форм Елизаветы Триандафалиди в восторге. Они сравнивают блондинку с Ким Кардашьян и восхищаются ее сексуальностью.

"Шикарная женщина", "Попа как у Ким", "Самая сексуальная женщина", "Огонь", "Поздравляю с новым орешком", "Совершенству нет предела", "Пятая точка хорошая", "Куда еще сексуальнее", – написали в Инстаграм звезды "дома-2".

До этого "Утро" показало фото участниц телестройки без макияжа и фотошопа.