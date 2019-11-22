Звезда "Дома-2" рассказала, что приносит ей радость

Ольга Бузова призналась, что с трудом приходит в себя после двух сольных концертов, а ее новый гастрольный тур "набирает обороты". О своих достижениях телеведущая поведала в свежем посте в Инстаграме, сопроводив его провокационным кадром. На фото певица в красном боди с бахромой сидит около сцены с предметом в руках, похожим на микрофон, открыв рот.

"Я ещё не успела прийти в себя после двух сольников в Москве и Санкт-Петербурге, а мой гастрольный тур по городам с шоу #ПринимайМеня набирает обороты и сегодня я снова улетаю",

- подписала снимок Бузова, спросив у поклонников, какой трек они от нее ждут. Однако ответить и посмотреть пост смогли лишь те фанаты, которые на нее подписаны, ведь знаменитость закрыла страничку.

Пока одни интернет-пользователи отвечали артистке на вопрос, другие обсуждали яркий кадр.

"То вибратор в руке?", "Нереальная", "Идёт красный очень", "Шикарный вид!", "Красотка", "Опять рот не закрывается", "Уххх,какая богиня", – отметили подписчики Бузовой.