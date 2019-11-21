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Молодая любовница Джигарханяна раскрыла подробности их романа

Молодая любовница Джигарханяна раскрыла интимные детали романа
Армен и Степан Джигарханяны. Фото: instagram.com/s_jigro
Девушка не ревнует избранника и мечтает жить с ним рядом

Ольга Казаченко и Степан Джигарханян встречаются на расстоянии. Сын артиста живет в США, а его возлюбленная осталась в России из-за родителей и маленького сына. За время, проведенное на расстоянии, пара успевает соскучиться, но Ольга Казаченко мечтает когда-нибудь жить рядом с любовником.

"Не так часто видимся. Разумеется, как взрослым людям, нам хочется иметь определенное личное пространство. И сейчас мы пользуется такой возможностью. Надеюсь, что в будущем границы между нами сотрутся вовсе", — отметила избранница Степана в интервью Teleprogramma.pro.

Ревности между Джигарханяном и Казаченко нет. Блондинка считает, что рядом с сыном артиста просто нет достойных женщин. Степану Джигарханяну внимание к 38-летней избраннице со стороны других мужчин только льстит.

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Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko)

"Пока я не напрягаюсь. Ведь рядом с ним нет ни одной шикарной женщины! Вот если бы такая девушка появилась, тогда… Но загадывать на будущее не будем",

– добавила девушка.

Ольга была женой музыканта Вадима Казаченко, но уже несколько месяцев встречается с сыном актера.

О жизни самого Армена Джигарханяна известно не так уж и много. По сообщениям СМИ, он попал в реанимацию, где его мечтает навестить бывшая жена – Виталина Цымбалюк-Романовская.

Дарья ПЕТРОВА

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