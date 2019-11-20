Сын актер поделился подробностями личной жизни

Степан Джигарханян уже много лет живет в США, но теперь все чаще появляется на родине. Все из-за новой девушки – уже несколько месяцев сын артиста встречается с Ольгой Казаченко – бывшей супругой музыканта Вадима Казаченко.

Влюбленным удается поддерживать отношения на расстоянии, но конфликты все равно случаются. Степан рассказывает, что Ольга девушка темпераментная и угрожает, что в случае чего будет бить посуду и самого избранника. Джигарханян угрозам молодой красотки верит – уже видел, какой она может быть в гневе.

"Глядя на яркие выступления Ольги на ток-шоу, я не думаю, что она лукавит. С другой стороны, ее страсть и темперамент меня прямо завораживают. Не каждый день можно встретить столь "горячую" красотку",

– рассказал сын артиста "КП".

Степан также уверяет, что несмотря на всю красоту молодой избранницы, не ревнует ее. Ему внимание к Ольге со стороны других мужчин даже льстит.

Пока Казаченко и Джигарханян могут наслаждаться только непродолжительными встречами, переезжать к сыну актера в США Ольга не хочет. В России у нее живут родители и сын от предыдущего брака.

"То все взахлеб – совместные поездки, мероприятия, часы наедине... Причем все это перемежается вихрем эфиров и интервью. То периоды общения на расстоянии", – добавляет Степан.

Сложности в личной жизни сейчас испытывает не только сын Джигарханяна, но и его бывшая супруга. Прохор Шаляпин решил оставить Виталину Цымбалюк-Романовскую. Расстроилась ли пианистка из-за произошедшего – не ясно. На фото в социальных сетях она выглядит счастливой, а также хочет увидеть Армена Джигарханяна.