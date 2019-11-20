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"Будет бить посуду": Джигарханян рассказал о скандалах с горячей подругой

"Будет бить посуду": Джигарханян рассказал о скандалах с горячей подругой
Степан и Армен Джигарханян. Фото: instagram.com/s_jigro
Сын актер поделился подробностями личной жизни

Степан Джигарханян уже много лет живет в США, но теперь все чаще появляется на родине. Все из-за новой девушки – уже несколько месяцев сын артиста встречается с Ольгой Казаченко – бывшей супругой музыканта Вадима Казаченко.

Влюбленным удается поддерживать отношения на расстоянии, но конфликты все равно случаются. Степан рассказывает, что Ольга девушка темпераментная и угрожает, что в случае чего будет бить посуду и самого избранника. Джигарханян угрозам молодой красотки верит – уже видел, какой она может быть в гневе.

"Глядя на яркие выступления Ольги на ток-шоу, я не думаю, что она лукавит. С другой стороны, ее страсть и темперамент меня прямо завораживают. Не каждый день можно встретить столь "горячую" красотку",

рассказал сын артиста "КП".

Степан также уверяет, что несмотря на всю красоту молодой избранницы, не ревнует ее. Ему внимание к Ольге со стороны других мужчин даже льстит.

Пока Казаченко и Джигарханян могут наслаждаться только непродолжительными встречами, переезжать к сыну актера в США Ольга не хочет. В России у нее живут родители и сын от предыдущего брака.

"То все взахлеб – совместные поездки, мероприятия, часы наедине... Причем все это перемежается вихрем эфиров и интервью. То периоды общения на расстоянии", – добавляет Степан.

Сложности в личной жизни сейчас испытывает не только сын Джигарханяна, но и его бывшая супруга. Прохор Шаляпин решил оставить Виталину Цымбалюк-Романовскую. Расстроилась ли пианистка из-за произошедшего – не ясно. На фото в социальных сетях она выглядит счастливой, а также хочет увидеть Армена Джигарханяна.

Дарья ПЕТРОВА

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