Киевская пианистка хочет приласкать болеющего бывшего мужа

Сегодня журналисты сообщили, что Армен Джигарханян попал в реанимацию. У артиста началось обострение хронических заболеваний на фоне пневмонии. Узнав о произошедшем, бывшая супруга артиста захотела попасть к нему в больницу.

Виталина Цымбалюк-Романовская бросила все дела и готова отправиться к артисту с угощениями: куриным бульоном, который поможет согреть Армена Борисовича, и любимым морсом режиссера, – пишет "Дни.ру".

Похоже, что чувства к бывшему супругу у телезвезды еще не остыли, раз несмотря на отношения с Прохором Шаляпиным, блондинка готова снова встретиться с актером.

Возможно, состояние артиста не так критично, как кажется. Друг Джигарханяна заявил, что он проходил в больнице только профилактическое лечение.