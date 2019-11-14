Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Цымбалюк изнемогает от желания согреть немощного Джигарханяна в больнице

Цымбалюк изнемогает от желания согреть немощного Джигарханяна в больнице
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Киевская пианистка хочет приласкать болеющего бывшего мужа

Сегодня журналисты сообщили, что Армен Джигарханян попал в реанимацию. У артиста началось обострение хронических заболеваний на фоне пневмонии. Узнав о произошедшем, бывшая супруга артиста захотела попасть к нему в больницу.

Виталина Цымбалюк-Романовская бросила все дела и готова отправиться к артисту с угощениями: куриным бульоном, который поможет согреть Армена Борисовича, и любимым морсом режиссера, – пишет "Дни.ру".

Похоже, что чувства к бывшему супругу у телезвезды еще не остыли, раз несмотря на отношения с Прохором Шаляпиным, блондинка готова снова встретиться с актером.

Возможно, состояние артиста не так критично, как кажется. Друг Джигарханяна заявил, что он проходил в больнице только профилактическое лечение. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей