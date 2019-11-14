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Бывшую любовницу Шаляпина обокрали в Москве

Бывшую любовницу Шаляпина обокрали в Москве
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Телезвезда лишилась дорогого гаджета

Анна Калашникова стала жертвой воров. Бывшая любовница Прохора Шаляпина отдыхала в одном и ресторанов Москвы, когда заметила, что у нее пропал новый телефон, стоимость которого составляет около 130 тыс. рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Калашникова решила сразу обратиться в правоохранительные органы. Сейчас полицейские проверяют персонал и посетителей ресторана.

Анна Калашникова не впервые становится жертвой воров. Недавно девушка лишилась в аэропорту документов и крупной суммы денег.

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Публикация от Anna Kalashnikova (@annakalash)

Напомним, Прохор Шаляпин встречался с Анной Калашниковой в 2014 году, после певец увлекся Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сейчас бывшая любовница певца часто появляется на телевизионных шоу и занимается музыкальной карьерой. 

Дарья ПЕТРОВА

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