Телезвезда лишилась дорогого гаджета

Анна Калашникова стала жертвой воров. Бывшая любовница Прохора Шаляпина отдыхала в одном и ресторанов Москвы, когда заметила, что у нее пропал новый телефон, стоимость которого составляет около 130 тыс. рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Калашникова решила сразу обратиться в правоохранительные органы. Сейчас полицейские проверяют персонал и посетителей ресторана.

Анна Калашникова не впервые становится жертвой воров. Недавно девушка лишилась в аэропорту документов и крупной суммы денег.

Напомним, Прохор Шаляпин встречался с Анной Калашниковой в 2014 году, после певец увлекся Виталиной Цымбалюк-Романовской. Сейчас бывшая любовница певца часто появляется на телевизионных шоу и занимается музыкальной карьерой.