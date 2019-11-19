Певец сделал неожиданное заявление

Прохор Шаляпин сказал, что расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Он сам решил порвать с бывшей Джигарханяна.

Об этом можно узнать в программе "На самом деле". Выпуск, посвященный отношениям певца и киевской пианистки, выйдет в эфир вечером во вторник, 19 ноября.

Виталина и Прохор встречались полтора года – с весны 2018-го. В то время они часто бывали вместе на светских мероприятиях, их видели в супермаркетах, на улице, в бассейне и в бане. Их даже поженили.

Однако слухи о том, что между ними не все так гладко, ползут давно. Да и подписчики их страниц в Instagram не раз замечали, что артисты стали редко публиковать совместные фото.

Как-то Шаляпин показался в одиночестве, что дало повод поклонникам забеспокоиться. А Цымбалюк снималась без возлюбленного. Потом фанаты заволновались, когда бывшая Джигарханяна призналась, что милый друг оставил ее и уехал из страны. Ранее Прохор сбегал от Виталины в родной город.