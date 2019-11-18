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"Самец": Шаляпин показал постельное фото после танцев с бывшей

"Самец": Шаляпин показал постельное фото после танцев с бывшей
Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Артист заснял экс-любовницу сзади

Прохор Шаляпин поделился с подписчиками снимком из постели. В кровати артист позировал в пижаме, под фото подписал, что считает себя "кремнем". Поклонницы любовника Цымбалюк написали, что хотели бы видеть его обнаженным.

До этого Прохор Шаляпин наслаждался танцами своей бывшей любовницы. Певец заснял выступающую Анну Калашникову сзади в одном из ресторанов. 

"Прохор – кремень!", "В пижаме хорошо. А Виталины что-то в кровати не видно", "Самец", "Вам все к лицу, Прохор!", "А почему не голый?", "Лучше бы голым", – прокомментировали в Инстаграм Шаляпина.

Анна Калашникова была возлюбленной певца в 2014 году. Сейчас артистка занимается музыкальной карьерой. Недавно начинающую певицу обокрали в Москве. 

Пока Прохор Шаляпин развлекается в ресторане с бывшей любовницей, Виталина Цымбалюк-Романовская беспокоится за здоровье своего экс-супруга. По сообщениям СМИ, Армен Джигарханян попал в реанимацию. Пианистка хочет навестить бывшего мужа в больнице.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гнать такого подальше от себя палкой от себя,иуда,душонка омерзительная,все ради денег,неверьте ему бабы,уважающая себя девушка никогда несвяжется с <цензура>
Гость
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Шкура продажная,предатель по жизни.
Гость
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Он обычная проститутка,кто поманит,к той и бежит,мерзость какая,непорядочный и ненадёжный
Гость
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это недоразумение под псевдонимом *шаляпин* обычный альфонсик среднего пола,мужчинка имеющий связи с подобными плядями женского пола
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