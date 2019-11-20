Артист и пианистка обнимались на глазах у публики

Вчера Прохор Шаляпин объявил о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а уже сегодня выложил в социальные сети новое фото, где они позируют в обнимку. Поклонники пары не могут понять, что происходит в отношениях знаменитостей.

Одни предполагают, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская уже помирились, другие впервые слышат о расставании пары. Скорее всего, фото было сделано еще тогда, когда влюбленные были вместе, а сейчас певец просто решил поделиться красивыми снимками.

В Инстаграм комментаторы написали Шаляпину, что он сделал большую ошибку, бросив бывшую Джигарханяна. Другие же, наоборот, обрадовались произошедшему – подписчики считают, что Прохор и Виталина не подходили друг другу.

"Эх, Прохор, ошибку делаешь, не теряй Виталину! С ней далеко пойдешь, она умная", "Прохор, когда же наконец ты найдешь ту единственную и создашь настоящую семью", "Очень жаль, расстались!", "Помирились что ли?", "Как мать Прохора сказала, не вижу их вместе!" – высказались в социальных сетях.

Виталина Цымбалюк-Романовская, похоже, тоже не переживает из-за произошедшего: счастливая пианистка развлекалась в магазине, а после отправилась к другу Джигарханяна.