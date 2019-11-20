Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Помирились": Шаляпин показался с бывшей Джигарханяна после расставания

"Помирились": Шаляпин показался с бывшей Джигарханяна после расставания
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Артист и пианистка обнимались на глазах у публики

Вчера Прохор Шаляпин объявил о расставании с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а уже сегодня выложил в социальные сети новое фото, где они позируют в обнимку. Поклонники пары не могут понять, что происходит в отношениях знаменитостей.

Одни предполагают, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская уже помирились, другие впервые слышат о расставании пары. Скорее всего, фото было сделано еще тогда, когда влюбленные были вместе, а сейчас певец просто решил поделиться красивыми снимками.

В Инстаграм комментаторы написали Шаляпину, что он сделал большую ошибку, бросив бывшую Джигарханяна. Другие же, наоборот, обрадовались произошедшему – подписчики считают, что Прохор и Виталина не подходили друг другу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

"Эх, Прохор, ошибку делаешь, не теряй Виталину! С ней далеко пойдешь, она умная", "Прохор, когда же наконец ты найдешь ту единственную и создашь настоящую семью", "Очень жаль, расстались!", "Помирились что ли?", "Как мать Прохора сказала, не вижу их вместе!" – высказались в социальных сетях.

Виталина Цымбалюк-Романовская, похоже, тоже не переживает из-за произошедшего: счастливая пианистка развлекалась в магазине, а после отправилась к другу Джигарханяна.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей