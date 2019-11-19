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Ольга Серябкина поделилась с поклонниками радостной новостью – она вошла в тройку самых сексуальных женщин России по версии мужского журнала Maxim. Чтобы доказать свое звание, певица поделилась снимком, где она позирует обнаженной в лесу, прикрывая интимные части руками. При этом на фото видно, что экс-солистка группы "Серебро" снимается без нижнего белья.
Серябкина призналась, что теперь чувствует себя еще сексуальнее и никакой пошлости в этом не видит.
"Мне нравится чувствовать себя сексуально. На сцене, фотосетах, в обычной жизни. И это не зависит от откровенной одежды", - подписала Серябкина.
Поклонники артистки от сексуального фото без ума – они считают, что подопечная Максима Фадеева достойна стать самой сексуальной женщиной в стране. Критики же ругают Серябкину за то, что она сидит без трусов прямо на земле.
"Захотелось подарить трусы. Зачем ты сидишь голой попой", "Ягодицы видно", "Жалко попу", "Как в порно", "Ты идеальна", "Безумно красива", "Великолепная женщина", "Дешевое фото", "Очень сексуальная", "Отфотошопили очень сильно", "Однозначно первое место", – написали подписчики под фото Серябкиной в Инстаграм.
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