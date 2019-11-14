Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Это был треш": Серябкина раскрыла жуткие подробности драки с Темниковой

"Это был треш": Серябкина раскрыла жуткие подробности драки с Темниковой
Ольга Серябкина и Елена Темникова. Кадр youtube.com
Экс-солистке группы "Серебро" досталось от коллеги

Участницы коллектива Максима Фадеева казались всем лучшим подругами, однако, как рассказала Ольга Серябкина, отношения между ними были непростыми. Например, однажды Елена Темнкиова напала на свою коллегу.

Драка между Темниковой и Серябкиной, как рассказывает последняя, произошла в лифте после концерта.

"Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает резко бить меня по почкам, по печени, больно",

– рассказала Серябкина в интервью Super.

Певица решила не отвечать Темниковой, так как понимала, что сильнее ее физически и может серьезно ей навредить. Все, что сделала Серябкина – укусила коллегу за подбородок. Как признается певица, до этого она никогда не дралась, а после случившегося сразу позвонила Максиму Фадееву.

"Я никогда с женщинами до этого не дралась в принципе. Правда, это был треш",

добавила экс-солистка группы "Серебро".

После ухода из коллектива девушки перестали общаться, а сейчас и вовсе начали враждовать. Темникова утверждает, что у Максима Фадеева был роман с подопечной, а Серябкина, в свою очередь, говорит об отношениях с самой Темниковой.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Рано обрадовались: в Киеве передернули решение Германии по "Северному потоку – 2"

Российский газопровод вывели из-под ограничений Газовой директивы ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей