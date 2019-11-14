Экс-солистке группы "Серебро" досталось от коллеги

Участницы коллектива Максима Фадеева казались всем лучшим подругами, однако, как рассказала Ольга Серябкина, отношения между ними были непростыми. Например, однажды Елена Темнкиова напала на свою коллегу.

Драка между Темниковой и Серябкиной, как рассказывает последняя, произошла в лифте после концерта.

"Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает резко бить меня по почкам, по печени, больно",

– рассказала Серябкина в интервью Super.

Певица решила не отвечать Темниковой, так как понимала, что сильнее ее физически и может серьезно ей навредить. Все, что сделала Серябкина – укусила коллегу за подбородок. Как признается певица, до этого она никогда не дралась, а после случившегося сразу позвонила Максиму Фадееву.

"Я никогда с женщинами до этого не дралась в принципе. Правда, это был треш",

– добавила экс-солистка группы "Серебро".

После ухода из коллектива девушки перестали общаться, а сейчас и вовсе начали враждовать. Темникова утверждает, что у Максима Фадеева был роман с подопечной, а Серябкина, в свою очередь, говорит об отношениях с самой Темниковой.