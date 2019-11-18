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Все на виду: Лорак устроила эротичные танцы в мини

Все на виду: Лорак устроила эротичные танцы в мини
Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com
Певица потрясла грудью перед зрителями

Ани Лорак сексуально станцевала на своем концерте в Воронеже. На сцене артистка появилась в ультракоротком платье, которое едва прикрывало ее интимные места. Грудь артистки при этом выглядывала из глубокого декольте. Во время энергичных движений Лорак пышные формы едва не выпрыгивали из наряда.

Зрителям удалось насладиться не только соблазнительной фигурой, но и сексуальными танцами Ани Лорак. Певица на сцене трясла бедрами и бюстом, выгибалась и выставляла напоказ стройные ноги.

Поклонники от концерта Лорак остались в восторге и завалили Инстаграм звезды комплиментами. Они считают ее самой красивой девушкой в мире.

"Спасибо большое за концерт! Все было офигенно", "Каролина, вечер был огонь, вы лучшая", "Красавица", "Нереально классная", "Лучшая из лучших", "Спасибо за шоу, это было круто", "Наша кисуля", "Самая красивая девушка в мире", "Убийственно красива", – написали в социальных сетях.

Ранее Анна Семенович опубликовала постельное фото без штанов. 

Дарья ПЕТРОВА

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