Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Бомба": Лобода довела мужчин до сердечного приступа оголенным телом

"Бомба": Лобода довела мужчин до сердечного приступа оголенным телом
Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница песни "Твои глаза" выставила напоказ свои достоинства

Светлана Лобода поделилась с поклонниками снимком с концерта. На фото артистка сидит в эффектном платье, которое полностью оголяет ее стройные ноги. Некоторые пользователи признались в комментариях, что у них начались проблемы с сердцем из-за того, несколько соблазнительно выглядит певица.

Подписчики Лободы в Инстаграм в восторге не только от сексуального снимка знаменитости, но и от скорого выхода ее нового альбома. В социальных сетях блондинка намекнула, что в понедельник может произойти что-то важное.

"Шикарная", "Сердечный приступ", "До инфаркта доведете", "Очень эффектно", "Изящно", "Светлана, ты очаровательна!", "Сердце так забилось", "Бомба", "Хороша", "Красавица прекрасная, изумительно очаровательная фигурка", –

Ранее Светлана Лобода показала беременный живот и снялась без лифчика в кровати.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
крокодил распиаренный,но колхозу *ндравиться*,мячта...
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Путин предостерег Украину против прекращения транзита газа

Киев должен пойти навстречу Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей