Исполнительница песни "Твои глаза" выставила напоказ свои достоинства

Светлана Лобода поделилась с поклонниками снимком с концерта. На фото артистка сидит в эффектном платье, которое полностью оголяет ее стройные ноги. Некоторые пользователи признались в комментариях, что у них начались проблемы с сердцем из-за того, несколько соблазнительно выглядит певица.

Подписчики Лободы в Инстаграм в восторге не только от сексуального снимка знаменитости, но и от скорого выхода ее нового альбома. В социальных сетях блондинка намекнула, что в понедельник может произойти что-то важное.

"Шикарная", "Сердечный приступ", "До инфаркта доведете", "Очень эффектно", "Изящно", "Светлана, ты очаровательна!", "Сердце так забилось", "Бомба", "Хороша", "Красавица прекрасная, изумительно очаровательная фигурка", –

Ранее Светлана Лобода показала беременный живот и снялась без лифчика в кровати.