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"Мне не стыдно": Дакота вывалила грудь после липосакции

"Мне не стыдно": Дакота вывалила грудь после липосакции
Рита Дакота. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница песни "Застрелить" обнажилась на улице

Рита Дакота удивила поклонников провокационным снимком. На пляже выпускница "Фабрики звезд" позировала в расстегнутых шортах и топе, который открывал бюст певицы. На этом красотка не остановилась и задрала одежду еще выше, показывая грудь снизу.

Под пикантным снимком Рита Дакота сразу пояснила, что не стесняется своего тела и считает его красивым.

"Предвосхищая вопросы зануд. Нет, мне не стыдно, и да, это красиво", – написала звезда.

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Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

Поклонники в пошлости Дакоту упрекать не стали, наоборот, они восхищаются ее сексуальным телом и хвалят за смелость.

"Вы обвиняетесь в абсолютной сексуальности, с головы до ног!", "С такой фигурой ничего не стыдно", "Красивая ведьма", "Это очень красиво и сексуально) И совсем не пошло, как многие могут написать", "Горячо-то как", "Показаны все изгибы", – написали в Инстаграм девушки.

Секрет стройной фигуры Риты Дакоты не в питании и спорте. Участница "Фабрики звезд" призналась, что сделала липосакцию, так как после рождения ребенка не могла прийти в форму. 

Ранее в чулках и без лифчика снялась Ирина Шейк. 

Дарья ПЕТРОВА

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