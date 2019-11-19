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Бывшая Джигарханяна развлеклась на четвереньках с его другом после разрыва с Шаляпиным

Бывшая Джигарханяна развлеклась на четвереньках с его другом после разрыва с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Киевская пианистка не подает вида, что расстраивается из-за расставания с артистом

Виталина Цымбалюк-Романовская, похоже, не поддалась плохому настроению после разрыва с Прохором Шаляпиным. Артистка отправилась отдыхать в компании друга Армена Джигарханяна, о чем сообщила поклонникам в Инстаграме.

"Навестила любимого друга моего бывшего мужа", – подписала кадры Цымбалюк-Романовская, на которых позирует вместе с черной собакой по кличке Маврик. Артистка уточнила, что фото с режиссером сделано еще в 2015-м году.

На этот раз восторженные отзывы подписчиков достались не только Цымбалюк-Романовской, но и домашнему питомцу.

"Красавец!", "Какой кадр", "Да, такой друг никогда не предаст, классное фото", "Виталина!!! Ты прекрасна!! Собак-чудо! И мне грустно, что бывший. Несправедливо...", "Ох шикарен!!!!!" – восхитились интернет-пользователи.

Ранее стало известно, что Шаляпин и Цымбалюк-Романовская поставили отношения на паузу, пока артист не выяснит, является ли он отцом ребенка своей бывшей. Экс-любовница певца намекнула, что у Виталины был роман с другим мужчиной. 

Полина ИВАНОВА

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