Любовник бывшей Джигарханяна провел время с давней подругой

Прохор Шаляпин, который не то порвал отношения с Виталиной Цымбалюк-Романовской, не то временно расстался с нею, расслабился с другой женщиной. На свежем кадре в соцсети он показан за столом, уставленным блюдами, с блондинкой в расстегнутой кофте, оба улыбаются.

"Долгожданная встреча с моим другом детства Леной Лениной в новом роскошном ресторане", – сообщил певец под фото.

Поклонники радовались за парочку, желали артисту и его спутнице "приятного аппетита и хорошего вечера", даже ироничные стихи поместили:

"Отличная встреча", "Как мило, по-домашнему", "Мы с детства с Леночкой знакомы, и это наш секрет. Мы Виталине не расскажем про дружбу, что сто лет. Мы рестораны посещае ,и много говорим, надеюсь, после этой встречи мы ничего не натворим", "Шаляпин как тебе повезло!!! С такой девушкой рядом!...", "Очень приятно на вас смотреть", "Ленина – интересная девушка".

Некоторые высказались не так благосклонно. "Друг детства? В один садик ходили?", "Лена выглядит, конечно, отлично, но по годам в матери вам подойдет", "Проша, она слишком юна для тебя", – подкололи они любовника бывшей Джигарханяна, имея в виду то, что он моложе нынешней собеседницы на 12 лет, и будто напоминая о предпочтениях певца заводить романы с дамами постарше – одна из его пассий была старше певца на 28 лет.

Были и такие, кто едко прошелся по внешности Лены Лениной: "Что-то она без скирды на голове? Как-то странно, не узнать", "А где ее легендарная прическа, сдулась...", "Хоть теперь на нормальную похожа!".

Не так давно Прохор Шаляпин снялся с известной поэтессой, обнимался с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а она насладилась в одиночестве.