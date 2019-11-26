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Цымбалюк-Романовская обнимается с Шаляпиным после разрыва

Цымбалюк-Романовская обнимается с Шаляпиным после разрыва
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Счастливая артистка показалась на публике с бывшим любовником

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала видео, на котором они с Федором Шаляпиным идут, держась на руки. Бывшие возлюбленные снова вышли в свет вместе. Цымбалюк также поздравила Шаляпина с днем рождения, заинтриговав теплой подписью к ролику с пожеланиями:

"Love is... [Любовь это... – Прим. ред.] когда можно надеть корону на голову и пройтись по подиуму за ручки".

В комментариях пользователи восхитились парой и пожелали им счастья. Некоторые сообщили, что надеются на то, что бывшие возлюбленные снова будут вместе:

"Мои любимые", "Скучаем за вашей красивой парой, почаще балуйте нас", "Виталина и Прохор, вы прекрасны", "Бог дал вам такие испытания каждому, а теперь он дал вам Счастье. Так объединяйтесь и будьте счастливы. Вы – единое целое", "Очень красивая пара", " Виталина, отлично Вам провести время вместе! Вы красиво смотритесь".

Подписчики в Instargam также оценили образ Виталины – пианистка прошлась по подиуму в длинном платье с полупрозрачной черной юбкой: "Круто, вы красавица", "Такая маленькая хрупкая, как девочка".

Напомним, недавно Прохор Шаляпин заявил о том, что они с Виталиной Цымбалюк-Романовской расстались. Артисты были в отношениях с 2018 года. Однако затем певец поделился новым фото, где пара позирует в обнимку.

Ранее пианистка опубликовала фото из консерватории, на котором засветилось нижнее белье артистки и ее бюст.

Карина СИРАЗОВА

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