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Виталина Цымбалюк-Романовская показала, как проводит время с подругой в консерватории. Для культурного выхода бывшая жена Джигарханяна выбрала пиджак и прозрачную кофту. На одном их фото блондинка распахнула пиджак – в кадр попало нижнее белье девушки и ее бюст.
На всех снимках Цымбалюк-Романовская улыбается и выглядит счастливой. Ничто не показывает того факта, что пару дней назад ее бросил возлюбленный. Прохор Шаляпин решил прекратить отношения после слухов об измене пианистки. Также сейчас певец разбирается в отношения с бывшей любовницей, которая якобы родила от него сына.
Поклонники Цымбалюк-Романовской не верят в ее измену, они считают, что Шаляпин не до конца честен с блондинкой.
"Шаляпин кружится со всеми подряд и бывшими, и настоящими, это нормально?", "А Прохор не устал отбиваться от бывших? Уже пора наконец создать семью", "Вы не вероятно красивы и эталон женственности", "Шикарные", "Виталина, вы супер", – написали знаменитости в социальных сетях.
Ранее Шаляпин и Цымбалюк-Романовская показались вместе после расставания.
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