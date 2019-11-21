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Сиди дома: Пугачева без штанов неприятно удивила публику

Сиди дома: Пугачева без штанов неприятно удивила публику
Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Сиплый голос звезды разочаровал поклонников

Игорь Крутой поделился роликом, сделанным на юбилее Аллы Пугачевой. Артистка решила порадовать всех собравшихся и исполнила хит "Любовь, похожая на сон". На видео артистка поет без фонограммы, при этом невозможно не заметить наряд Примадонны – на ней надето короткое платье с прозрачной юбкой. Кажется, что артистка просто забыла про штаны.

В социальных сетях рады любой возможности услышать артистку, однако пользователи отмечают, что голос Пугачевой не так хорош, как раньше. Некоторые комментаторы советует знаменитости уйти на покой. 

"Алла уже не та", "Раньше она пела классно, сейчас голос осиплый", "Отстой", "Петь нужно молодым звонким голосом, а не давить из себя из последних сил", "Слушать невозможно", "Время Аллы прошло", "Пора на покой", "Надо уходить, в моей голове слышен молодой голос Аллы, а это сиплое пение навеяло грусть по ушедшей молодости", – оценили видео с Примадонной.

В Инстаграм Игоря Крутого также отметили стройную фигуру артистки. Косметолог предполагает, что секрет 70-летней певицы не в правильном питании, а в работе хирургов. Считается, что звезде вставили имплант в подбородок, также имели место быть подтяжки, пластика губ и глаз. 

Дарья ПЕТРОВА

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