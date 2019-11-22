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Роскошная жизнь детей Пугачевой взбесила бедных россиян

Роскошная жизнь детей Пугачевой взбесила бедных россиян
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Увлечения и занятия наследников дорого обходятся Примадонне и ее мужу

Максим Галкин поместил в соцсети новое видео. На нем его и Аллы Пугачевой двойняшки, с раннего детства занимающиеся плаванием, резвятся в бассейне, который расположен в замке известной семьи. Маленькая дочка может находиться в воде часами – Лиза плавает как русалочка под хит мамы "Сирена". Не отстает от сестры и сынок знаменитостей.

"Дети-амфибии. Мама поет, дети плывут, папа снимает", – прокомментировал ролик юморист.

Жизнь двойняшек Галкиных насыщенна и разнообразна, что давно заметили подписчики соцсетей. Но не всем из них это нравится, ведь они не могут себе позволить так обеспечить собственных детей. Под видео возмущаются и просят: "Как хорошо, что у вас есть деньги и возможности на такое обучение детей, а что делать нам, простым, живущим на 30 тысяч?????", "Вот почему так? Кто-то должен землю жрать после дня работы, а кому-то просто нужно почесать карман, набитый с детства?", "Максим, берите меня из моей семьи побыть вашим с Аллой ребенком, на недельку".

На все увлечения детей, а также их занятия с преподавателями на дому и частный французский детский у артистов уходит много денег. Плавание под присмотром тренера влетает им в копеечку – за два занятия в неделю они платят около 48 тыс. руб. в месяц да еще за обучение в дошкольном заведении – 195 тыс. руб. ежемесячно за каждого ребенка, отмечает сайт "Комсомольская правда".

Ранее дочка научила Максима Галкина, как правильно одеваться и разочаровала поклонников Аллы Пучевой.

Фоторепортаж
Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Хвалиться не нужно. Это не хорошая черта
Орхидея
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Так Алла своим талантом и здоровьем заработала, чтобы её дети так жили.Тем более ей равных певцов нет!!!!!!!
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