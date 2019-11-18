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Пугачева отвела себе 10 лет жизни

Пугачева отвела себе 10 лет жизни
Алла Пугачева. Фото: https://www.instagram.com/p/B4zeMEknBDS/
Примадонна сделала неожиданное заявление

Аллу Пугачеву застали на премьере нового фильма. Она была нежна с актером Александром Домогаровым, призналась, что ждет весну, ведь ей "как-то некомфортно", рассказала, что подаренная президентом Белоруссии картошка "потрясасающая", и похвалилась успехами детей – младшая дочка пишет книги, но в ответ на вопрос, не напишет ли Лиза ее биографию, артистка ответила без особого энтузиазма – выразила слабую надежду, что протянет следующие десять лет.

"Мне дожить бы до тех времен, когда они школу закончат", – сказала Примадонна о детях в эфире программы "Ты не поверишь!". Они пойдут в первый класс в следующем году и, когда закончат школу, певице будет больше 80 лет.

Карманных денег у наследников нет, дала понять артистка. "Откуда? Они же не работают", – пояснила она. Звезда довольна своими детьми, которые посещают творческие кружки, рисуют, учат французский язык. По ее словам, творчество – это всегда хорошо.

Двойняшек Лизу и Гарри в 2013 г. родила Алле Пугачевой и ее мужу – юмористу Максиму Галкину – суррогатная мать. Сейчас дочка и сын занимаются с преподавателями на дому. В какую школу отправят их знаменитые родители, не известно.

Фоторепортаж
Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Полина ДОРОЖКИНА

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