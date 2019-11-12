В Сети бурно обсуждают внешний вид Примадонны

Алла Пугачева, появившаяся на премьере фильма Андрея Кончаловского, приковала к себе все внимание перед началом показа. Для выхода в свет Примадонна выбрала необычный для себя образ. Вместо коротких платьев и юбок, обнажающих ноги, звезда отечественной эстрады надела строгий черный костюм.

Мнение публики разделилось. Некоторые отметили, что Пугачева заметно постарела, а ее наряд не соответствует возрасту:

"Все молодится и народ смешит. Походу бабка перепутала что-то", "Пугачева видно, что едва ходит и едва стоит. Совсем старая стала, хотя не возраст дряхлости еще у нее", "Пугачева выглядит хорошо, но ее очень простит и дешевит красный маникюр. Не помню, чтобы она раньше его носила. И не стоило начинать", "Пугачева все под девочку. Ужас",

– прокомментировали пользователи образ певицы на портале Woman.ru. Однако были и те, кого внешний вид Пугачевой впечатлил.

"Отлично выглядит, бодрая и стройная, отказалась от привычных юбок в пользу классических брюк",

– пишет Telegram-канал "Только никому...".

Ранее Пугачева опубликовала совместную фотографию с музыкантом Стасом Наминым и скульптором Михаилом Шемякиным. Подписчики отметили, что звезды выглядят довольно молодо, а также засыпали их комплиментами.