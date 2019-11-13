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"Что с Аллой стало": изможденную Пугачеву с поврежденной ногой отправили в дом престарелых

"Что с Аллой стало": изможденную Пугачеву с поврежденной ногой отправили в дом престарелых
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна сильно сдала за последнее время

Такой вывод сделали поклонники великой певицы, увидев ее последнее фото. Алла Борисовна очень сильно похудела – остались лишь кожа да кости. Почитатели ее таланта забили тревогу.

Пугачева выложила озорной снимок в своем Instagram. На нем звезда при полном параде позирует у выхода из своего роскошного замка.

"Куда бы рвануть пока дети спят,а муж на работе?" - шаловливо написала она.

Комментаторы за словом в карман не полезли. Одни восхищались стройностью Аллы Борисовны, которую подчеркнули узкие черные брюки, другие шутили в ответ, предлагая поехать в гости к Филиппу Киркорову. Были и те, кого худоба артистки насторожила. А завистники тем временем исходили ядом.

Пугачеву назвали слишком тощей и костлявой, предложив ей отправиться на пенсию или в дом престарелых. Обратили внимание даже на "поврежденную" якобы фотошопом ногу знаменитости (орфография и пунктуация сохранены).

"А.Б.!Хватит худеть!А то с таким весом не будет сил просто ходить!" "На пенсию!" "Или фото такое,или А.Б. уж слишком стала худой,голова больше туловища" "В дом для престарелых" "Алла Борисовна принарядилась вона как.Наверное в собес собралась)))))" "Господи! Что с Аллой стало, одни кожа да кости!"

– написали они.

Ранее с ногой Пугачевой произошел еще один казус. Из-за выбранного фотографом неудачного ракурса на одном из кадров создалось впечатление, что певица лишилась ноги.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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