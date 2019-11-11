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Пугачева развлеклась с двумя старичками

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна весело провела время без молодого мужа

После возвращения из Минска, где ей хотели вручить отраву, Алла Пугачева показалась в компании двух пожилых мужчин – известного музыканта Стаса Намина и знаменитого скульптора Михаила Шемякина. Они сфотографировались втроем в тесных объятиях. Судя по снимку, певица осталась довольна встречей – на ее лице светится улыбка.

Где именно позировали звезды, не известно. Примадонна сообщила под кадром только то, что провела "чудесный вечер с легендарными друзьями". Как именно это было, она уточнять не стала, а в заключение добавила слова известной песни: "Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя".

Подписчики заявили, что звезды выглядят довольно молодо, засыпав их комплиментами и добрыми пожеланиями, а также заметили, что поблизости нет мужа Пугачевой: "Почему с Галкиным только одна отфотошопленная фотка?", "Вам так идет такая прическа", "Шикарная женщина", "Здорово!!! Супер!!!",  "Алла Борисовна Вы молоды и сейчас!.. Очень рад что вы в хорошем настроении. Много счастливых дней вам!", "Да прекрасные легендарные люди хоть и постарели, но старость у всех красивая! Будьте здоровы, живите богато!", "Когда Вы со сцены объявили о разводе с Филиппом, добавили: "Я еще вас удивлю!" Удивили!!!".

Несколько дней назад Алла Пугачева вернулась из столицы Белоруссии, куда боялась ехать. Там она дала концерт на "Минск-Арене", в котором участвовала и Анастасия Волочкова. 

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Полина ДОРОЖКИНА

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