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"Дно уже пробито": униженная Волочкова встала на колени перед Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Поведение Примадонны неприятно удивило публику

Несмотря на шквал критики, который обрушился на балерину после приезда в Минск, в этот раз многие встали на ее защиту.

Пользователи пожалели Анастасию Волочкову, над которой, по их мнению, издевается Алла Пугачева. Эпатажная танцовщица поделилась снимком с Примадонной. Напомним, звезда пригласила ее выступить вместе на одной сцене. На кадре Настя стоит на коленях рядом с сидящей на стуле Аллой Борисовной.

"Боготворю", – лаконично написала Волочкова в своем Instagram.

Подписчики разразились гневными комментариями. Кто-то прямо заявил, что Пугачевой пора наконец покинуть сцену (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Жаль Пугачеву, лучше бы она была на пенсии, а не лезла, где ее время прошло", "Неужели нет рядом по-настоящему близких людей, которые указали бы Вам на всю ужасающую глубину Вашего падения? Видно, все махнули рукой, а некоторые просто издеваются (имею в виду АБП, конечно)", "Ого дно уже пробито в щепки", "Что же тебя то Пугачиха так унижает. Давай Настюха, это все что ты заслужила от своей благотворительницы. Начни уж уважать себя на старости лет", "Настя аж на коленки плюхнулась", – заявили они.

К слову, об уходе со сцены Примадонна высказалась и сама.

"Этот концерт совершенно не предвиден мною. Раз пригласили, думаю: приду, а больше никуда. Все, теперь ждите. Теперь, если и выступлю, то только в 80", – заявила она поклонникам на концерте в Минске. Видео публикует Super.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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