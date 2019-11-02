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Анастасия Волочкова приехала в Минск, чтобы выступить на концерте Аллы Пугачевой. О своем заселении в отель в прекрасном городе танцовщица сообщила в Инстаграм, чем вызвала недовольство некоторых подписчиков.
"Привет, Минск! Удивительный, чистый, красивый город. Дышит простором",
– подписала кадр Волочкова. На снимке звезда позирует в шубе и с цветами в руках.
"Только у нас её и не хватало! Как тебя сюда занесло? Билеты наверное в нагрузку давать будут!", "Попросите Батьку пинка ей дать!", "Вот точно, приехала свинья наш чистый город *** [загрязнять]", "Анастасия когда Вы закончите свою деятельность, *** [зачем] оно Вам надо, Вы же уже старая кляча", – возмутились интернет-пользователи.
Некоторые подписчики обратили внимание на то, что Волочкова надела шубу в не сезон, тем более что в Минске еще нет морозов. Другие посмеялись над тем, что балерина всегда окружена цветами и поинтересовались, спит ли она с ними.
Впрочем, фанаты восхитились худобой знаменитости и пожелали ей хорошего выступления.
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