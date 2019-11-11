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"Зазвездилась": Галкин накинулся на Волочкову из-за Пугачевой

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Балерина проигнорировала звонок Примадонны и нарвалась

Максим Галкин отчитал Анастасию Волочкову за невнимание к Алле Пугачевой. Выяснилось, что королева шпагата не брала трубку, когда певица хотела связаться с нею.

"Думала, что это какие-то журналисты... звонят. У меня был непростой момент тогда в жизни. Не хотелось ни с кем разговаривать из прессы", – рассказала танцовщица в программе "Ты не поверишь". И добавила, что вскоре ей позвонил шоумен и заявил: "Настя, ты что, зазвездилась? Тебе Пугачева звонит".

Тогда она чуть не упустила свое счастье, ведь знаменитая певица звонила ей, чтобы предложить участие в своем концерте. Балерина тут же связалась с Примадонной и извинилась: "Алла Борисовна, я не знала, что это Вы". 

Перед концертом в Минске Пугачева, по словам Волочковой, уступила ей свою гримерку, а сама раазместилась в скромном помещении. Это так тронуло танцовщицу, что, сообщая о таком великодушии, она чуть не расплакалась. "Оказывается, Алла Борисовна, кроме меня, никого и не пригласила, для меня это честь...", – заявила Анастасия, добавив, что пусть о ней пишут что угодно, но внимание звезды – это "очень круто".

В Сети по-разному отреагировали на признания королевы шпагата: "Волочкова, по-моему подшофе, мало она съела, ага, мало выпила", "Как всегда, бухая", "Что с лицом Волочковой? Перекошено от уколов? Инсульт?", "Пьяная, грязная, зубы желтые", "Волочкова – пародия, а Пугачева просто из жалости тащит Волочкову".

Артистки выступали на сцене в столице Белоруссии. Там Анастасию Волочкову увидели на коленях перед Аллой Пугачевой, что вызвало недовольство публики. До этого на танцовщицу разозлились за то, как она выглядела, прибыв в Минск.

Полина ДОРОЖКИНА

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