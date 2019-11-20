Примадонна напугала зрителей неважным видом и странным поведением

Алла Пугачева побывала в Кремле на концерте группы Стаса Намина "Цветы", посвященном 50-летнему юбилею коллектива. Появление артистки вызвало ажиотаж, ведь в последнее время она редко бывает на концертах. Внешность звезды разочаровала публику.

Журналисты окружили ее и завалили вопросами, на которые она отвечала немного растерянно. "Молодость вспоминаете?" – поинтересовался один из репортеров. Звезда отреагировала спокойно: "А что ее вспоминать, я и так молодая". И направилась в гримерку, передает корреспондент издания "Дни.ру".

Подписчики, просмотрев видео недолгого общения Пугачевой с прессой, которое опубликовано в соцсети, всполошились, Многие заметили, что Алла Борисовна плохо выглядит. Некоторым пришлись не по вкусу ее прическа и поведение, они считают, что ей уже не стоит бывать на публике.



"Сдала она сильно, отекшая какая то... на голове мрак полный... как лахудра", "На вид, как будто она после попойки.. После бодуна такого", "Как старуха из "Пиковой дамы", которую раздели после бала. Ужас ужасный", "Живая мумия", "Ужасно выглядит, старая, больная", "Да, печалька", "Лучше красиво уйти на заслуженный отпуск, чем делать себя посмешищем...", "Зачем приехала. Видно по ней, что плохо себя чувствует. На голове воронье гнездо какое-то. Сидела бы уже дома", – прокомментровали они.

А фанаты, как и прежде, восхищались: "Она молодец, как ни крути!", "Женшина шедевр!.. Гений", "Вот красавица!.. пример истинной женщины!.. Равных ей нет не будет!!!".

Ранее Алла Пугачева выразила слабую надежду, что протянет следующие десять лет. Поклонники беспокоились из-за сильного похудения артистки, говорили, что "совсем старая стала".