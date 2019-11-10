Примадонну с трудом узнали

Алла Борисовна сильно сдала рядом с Максимом Галкиным, заявили поклонники певицы.

Пугачева ужаснула публику новым фото, которое появилось в ее Instagram. Из-за плохого качества кадра и фильтра, который, судя по всему, использовала артистка, создается впечатление, что у нее заплыл один глаз, превратившись в черное пятно, а лицо просто "потекло".

Подписчики Аллы Борисовны упрекнули ее супруга Максима Галкина в том, что он не следит за тем, что она выкладывает в соцсети. Некоторые предложили провести для звезды мастер-класс по фотографии. Один из комментаторов отметил, что будучи замужем за Филиппом Киркоровым Примадонна выглядела гораздо лучше (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"на этом фото даже не понятно что человек сфоткан" "Страшная какая" "Давайте мы вас научим фотографировать. @maxgalkinru ну куда вы смотрите? Нельзя такие фотографии выставлять. Обидно же – красивая женщина..." "Алла Борисовна вы на калькулятор фотографировались" "Господи с Киркоровым красоткой была , молодой , ребёнка хотела естественным путём, любила , плакала на свадьбе , глаза горели , песни какие пела привезённые ему , клиры снимала , одним словом жила !!!! А с Галкиным ?! Что с Вами ? Песни не те , внешность увы ..., да и он не тот ..." - высказались они.

Ранее специалисты раскрыли секрет молодости Пугачевой.