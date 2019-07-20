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"Рано тебе": Галкин показал озабоченную дочь

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Лиза занята совсем не детскими вопросами

Супруг Аллы Пугачевой снял на видео взрослые рассуждения малышки.

Максим Галкин опубликовал забавный ролик, где Лиза с серьезным видом рассуждает о похудении. Девочка рассказывает, что сбросила на тренажере целых 11 калорий и показывает, как на ней теперь болтается футболка.

Публика умилилась при виде непосредственного ребенка. Однако некоторых пользователей подобное поведение насторожило. Галкину указали, что в таком возрасте дети должны быть озабочены вовсе не этим. Некоторые поклонники предположили, что Лиза берет пример с родителей – видимо, кто-то из них сидит на диете (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Девочка цветочек Засем ребёнку пудрить мозги этими калориями ?Пусть мама парится и папа", "Браво!!! Как здорово продолжаться в детях) Через Лизу видно слова папы и движения мамы)))" "Слишком много ее, а так хорошенькая", "Моя златовласочка!! Рано тебе калории сбрасывать", "Явно кто то худеет в вашей семье... Вот откуда про калории... Наверное папа)))) молодец! А то ж после 40 почти у всех брюшко торчит ( у ваших ваще то нету ни у кого)" "Господи с детства уже задуряют голову колориями", "Артистичная очень", "Чудо!!!!! Красивая девочка!!!! Красивые детки, красивых родителей!!"

– написали комментаторы.

Ранее Пугачева на фестивале в Юрмале неприятно удивила публику.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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