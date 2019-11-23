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"Красная Шапочка и серый волк": Галкин устроил разврат с Пугачевой

"Красная Шапочка и серый волк": Галкин устроил разврат с Пугачевой
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Супруг Примадонны без стеснения раскрыл детали поклонникам

Вечер пятницы у звездной пары удался.

Максим Галкин в своем Instagram рассказал, как замечательно провел день в компании Аллы Пугачевой.

"Выехали в кои-то веки из нашей деревеньки в столичныя ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, а сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и... раздавил их, потому что нельзя столько жраааааааать", – признался он под фото, где позирует на заднем сидении автомобиля вместе с супругой.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Компанию Примадонне и ее мужу составила Лайма Вайкуле. Друзья повеселились от души – Галкин снял самолеты в небе Москвы и с тревогой заявил, что это НЛО и пора звонить Кате Лель, которая в этом разбирается. Позже Пугачева оправдалась за смех на заднем фоне – по ее словам, хохотала не она, а Вайкуле.

Гастрономический разврат Максима и Аллы бурно комментируют пользователи. Многие утешили Галкина, сказав, что иногда можно себе позволить "оторваться" и порадовались за счастливую парочку (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Красная Шапочка и серый волк!" "Красная Шапочка откормила волчонка чтоб не дразнился" "О,иногда можно!Да еще с такой красоткой!" "Гастрономические удовольствия это магнит" "В маршрутке сфоткались?" "Правильно Максим!скоро ведь Пост нужно оторваться. Так сказать готовиться к этому делу)" "Вот это сила воли -после гулянок и на весы!!! Зачем Вы так с собой?" "Главное в удовольствие", – написали они.

Ранее Пугачева посетила концерт в Кремле и поразила публику странным видом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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