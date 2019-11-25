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Пугачева подрабатывает визажистом

"Мама может все": Пугачева подработала визажистом
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Две звезды предстали с неожиданной стороны

Кристина Орбакайте пользуется услугами самого дорогого визажиста России. Певицу готовит к выступлениям ее звездная мама – Алла Пугачева.

"Моя мама может ВСЕ!" - 

с гордостью написала Кристина на своей страничке в Instagram и выложила ролики, в которых Алла Борисовна подкрашивает дочке глаза.

Восторгам комментаторов не было предела:

"Мастер на все руки!", "Здорово когда для всех Мега Звезда а для вас просто мама!", "Талантливый человек действительно талантлив во всем", "Лучший визажист России", "Очень трогательно, как будто маленькой девочке мама завязывает бантик", "Дела нас обывателей Алла Пугачева– это мега Звезда! А для Кристины– обычное дело! Просто мама! И накрасит и напудрит!" 

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены. В воскресенье, 24 ноября, в России отпраздновали традиционный День матери.

Валентина МАЙОРОВА

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