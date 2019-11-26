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"Гадит своей стране": Пугачевой досталось из-за Ротару

"Гадит своей стране": Пугачевой досталось из-за Ротару
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда Интернета защитила украинскую певицу и прошлась по Примадонне

Лена Миро не могла обойти своим вниманием шумиху вокруг Софии Ротару, которая планирует дать несколько концертов в России. Скандальный блогер считает, что ругать украинскую певицу не за что, а любить свою страну она имеет полное право. А вот к Алле Пугачевой девушка была не столь благосклонна.

Миро недовольна тем, что Алла Пугачева зарабатывает в России деньги, а при этом, как утверждает блогер, имеет гражданство другой страны.

"Вот Софочка любит свою Украину, пока Аллочка вместе со всей семьей получила гражданство Кипра. <…> А вот Аллочка своей стране гадит…"

написала Миро в своем блоге.

Информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин имеют недвижимость за границей, появилась в июне. Сами артисты отрицают, что имеют гражданство другой страны и строят дом на Кипре. Более того, после публикации данных Примадонна вышла из себя и наорала на Андрея Малахова, на сайте которого и была опубликована статья.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
помню слова пугачевой своему внуку (от чеченца) - у тебя нет будущего в этой стране (россии),так что нет ни чего удивительного,шоу бизнес легальный дом красных фонарей
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