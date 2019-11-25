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"Потерян": покрасневший Меладзе взмолил о помощи

"Потерян": покрасневший Меладзе взмолил о помощи
Певцы Валерий Меладзе и Валерия. Фото: ITAR-TASS
Артиста засняли рядом с большим количеством алкоголя

Валерия Меладзе сейчас отдыхает в Италии, где сделал фото в одном из винных погребов. Артист позировал между полками с вином и, похоже, наслаждался всем происходящим. Лицо музыканта покраснело, а сам он начал молить о помощи.

"Помогитеееееееее!!!" – эмоционально обратился певец к подписчикам через Инстаграм.

Поклонники Валерия Меладзе разделились на два лагеря: одни переживают за здоровье артиста и просят его не пить много, другие же считают, что вино и компания музыканта – это рай на земле.

Всем интересующимся Валерия Меладзе ответил, что выпивает алкоголь только в компании и по существенным поводам.

"Вы вошли в винный рай", "Бросайте это темное дело с вином. Ой бросайте", "Это мой рай", "Можем помочь", "Эх сейчас бы туда...", "Если рай существует, то выглядит так. Вино и Валерий Меладзе", "Спасем и еще привезем", "Винное царство", "Потерян", – написали под фото Меладзе комментаторы.

Ранее "Утро" публиковало фото супруги музыканта. Альбина Джанабаева позировала перед камерой в колготках в сетку и трусах. 

Дарья ПЕТРОВА

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