Звезда телепроекта уже несколько лет шокирует зрителей

Ольга Рапунцель – одна из самых популярных участница "Дома-2". Сейчас девушка замужем, воспитывает на проекте ребенка и готовится стать мамой во второй раз. Все это не мешает участнице находиться в центре скандалов.

После прихода на проект всплыло темное прошлое Ольги Рапунцель. Девушку уличили в том, что раньше она показывала свое тело мужчинам через Интернет. Избранник красотки Дмитрий Дмитренко все равно принял девушку, однако иногда срывается и вспоминает обидные сообщения, которые получает в социальных сетях.

Сама Ольга Рапунцель в долгу не остается – раньше она постоянно требовала у своего возлюбленного, а потом уже мужа, дорогие подарки. Девушка выпрашивала сережки, телефоны, а потом и вовсе захотела машину. Дмитренко требование любимой выполнил и подарил ее автомобиль, правда, Ольга подарку не обрадовалась – на месте розовой иномарки оказалась зеленая подержанная машина.

А вот от другого подарка Рапунцель была без ума – дорогими сережками участница телестройки похвасталась перед всеми.

В социальных сетях на видео с Ольгой Рапунцель снимают пародии, а участники проекта и ведущие не упускают возможность уколоть звезду "Дома-2". Кто-то из них прямо смеется над длинноволосой красавицей, кто-то случайно доводит ее до слез.

Ольга Рапунцель не раз давала поводы для обсуждений из-за своих провокационных высказывания и действий. То девушка с раздвинутыми ногами позирует перед камерой, то начинает эротично танцевать на глазах у всех.

В последнее время Ольга Рапунцель стала вести себя сдержаннее, а в центре многих скандалов оказывается ее младшая сестра, которая тоже является участницей "Дома-2"